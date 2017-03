Mängufilm Hectori õnneotsingud (Hector and the Search for Happiness, Saksa/Kanada/Inglise/Lõuna-Aafrika Vabariigi/USA 2014) (Foto: Pressimaterjalid)

Õnneotsing pakub Hectorile kamaluga romantikat, eksootikat, ohtusid ja võimaluse leida iseennast. Filmi aluseks on Francois Lelordi bestseller, kogu lugu kannab lapselik avastamisrõõm, see on „hea tuju film“, mida paistavad nautivat ka näitlejad. Peaosas üks Inglismaa tuntumaid koomikuid, helge sarmiga Simon Pegg, kes on tõusnud hinnatud näitlejaks ka Hollywoodis („Mission: Impossible“, „Star Trek“).

R: Peter Chelsom. O: Simon Pegg, Rosamund Pike, Tony Collette, Jean Reno, Veronica Ferres jt.