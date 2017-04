Küpsiste tootjad rikuvad oma tarneahela kaudu inimõigusi ja kahjustavad keskkonda

Küpsised on Euroopa Liidus igapäevane kaup, kuid suurem osa neist jõuab meieni inimõiguste rikkumiste ja suure keskkonnakahju hinnaga. Küpsiste peamised koostisosad on maailma lõunapoolsetes riikides toodetud kakao, suhkur ja palmiõli. Üle-euroopaline projekt Supply Cha!nge uuris rahvusvahelisi tööstusi, mis Euroopat varustavad, ning leidis tarneahelates erinevaid probleeme nagu lapstööjõu kasutamine, naiste õiguste rikkumised, mulla kvaliteedi halvenemine, elurikkuse kadu ja maaõiguste eiramine.



Eriti probleemne on palmiõli tarneahel, mille ettevõtted rikuvad inimõigusi ja hävitavad õlipalmide istanduste rajamisel Kagu-Aasia põlisrahvaste maid. Supply Cha!nge’i delegatsioon kohtus Lääne-Indoneesias Sumatra darrel istanduste lähedal elavate talunikega ja kuulis lugusid korruptsioonist ja vägivallast. „Sellest ajast peale, kui istanduse ettevõte meie maale tuli, on elu muutunud. Enne võisime oma allikast vett juua, metsast puuvilju ja puitu korjata ning enda köögivilju kasvatada. Praegu peame kõike poest ostma, isegi vett,“ rääkis anonüümseks jääda sooviv naisterahvas külast, mis on nüüd õlipalmide istandustega peaaegu täielikult ümber piiratud. Istanduste kuivenduskraavide tõttu pole maa enam riisi ja köögivilja kasvatamiseks kõlbulik, vähenegi vesi ja muld on istandustes kasutatavate väetiste ja muude kemikaalide tõttu reostunud, ja oma metsa kogukonnal enam pole.



MTÜ Mondo vastutustundliku tarbimise eestvedaja Kristina Mänd selgitas: “Eestis müüakse palju kosmeetika- ja toidukaupu, mille koostisosa on palmiõli. Nii vastutame ka meie neid kaupu ostes selle eest, mis toimub õlipalmide istandustes. Et olukorda parandada, saame anda allkirja petitsioonile, uurida tootjalt, kuidas on toodetud tema poolt kasutatud palmiõli või survestada poekette võtma müüki kas sertifitseeritud palmiõli või teisi taimeõlisid sisaldavat kaupa.”

Petitsiooniga nõuab Supply Cha!nge, et Euroopa Liit kehtestaks reeglid, mis panevad ettevõtted vastutama selle eest, mis kogu nende tarneahelates toimub. Reeglid peavad olema ettevõtete jaoks siduvad, mitte pelgalt soovituslikud. Petitsioon kutsub Euroopa Liidu poliitikuid üles:

looma siduva õigusaktide süsteemi ettevõtete jõuvõtete ärahoidmiseks kogu tarneahela ulatuses;

toetama ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtteid, reguleerimaks rahvusvaheliste ettevõtete tegevust;

tagama tootjariikides keskkonnaalast õiglust.

Petitsiooni saab allkirjastada siin.

Küpsiste koostisosade uuringud on saadaval siin.