Ukraina inimõiguslased analüüsivad Eesti saatkonnas oma töö tulemusi

Ukrainas on sõjalise konflikti tulemusena pidanud kodudest põgenema hinnanguliselt 1,7 miljonit inimest – rohkem kui Eestis elanikke kokku. Seoses riigis valitseva konfliktiga on märgata vabakonna organisatsioonide aktiviseerumist. Mitmete sisepõgenike ning konfliktis kannatanute probleemide lahendamine on langenud MTÜde õlule ning selleks on ka välisdoonorid pakkumas erinevaid võimalusi rahastamiseks ning kogemuste vahetamiseks. Selleks, et probleemide rägastikuks ei kaoks siht silme eest, on oluline analüüsida tegevuste ühiskondlikku mõju ja sellest lähtuvalt seada ka teostatavad eesmärgid antud valdkonnas.

Täna kogunesid Eesti suursaatkonnas Kiievis kaheksa sisepõgenike õiguste kaitse ja inimõigusteharidusega tegeleva Ukraina organisatsiooni, kes igapäevaselt tegelevad inimeste aitamisega. Ürituse kokku kutsunud MTÜ Mondo humanitaarabieksperdi Veronika Svištši sõnul loodetakse koolituse tulemusena toetada Ukraina partnerorganisatsioonide töö efektiivsemaks muutumist: “Oluline on kõikide kiirete tegevuste kõrval leida aega korraks maha istumiseks ning tegevuste analüüsimiseks. Kui käed-jalad on tööd täis, siis ei pruugi leida seda hetke, et sügavamalt järele mõelda, kuidas meie ettevõtmised toetavad ühiskondlikku arengut ning aitavad raskesse olukorda sattunud inimesi. Osalejatel on oluline lahti mõtestada, kuidas organisatsiooni siseselt ning koostöös teiste kohalike parneritega jõustada üksteist ning strateegiliselt töötada ühise eesmärgi nimel.”

Koolitusseminari läbiviija on Eesti Vabaühenduste Liidu EMSL nõukogu liige ja 15-aastase koolitajastaažiga Toomas Roolaid. Seminar keskendub ühiskondliku mõju mõõtmisele ning mõõtmistulemuste oskuslikule rakendamisele organisatsioonide väliskommunikatsioonis, eestkostetöös ning edasiste projektide kavandamisel.

“Vahel on raske enda tegevust kõrvalt näha ja otsustada, kas me oleme õigel teel, kuna oleme lihtsalt niivõrd asjas sees. Meie tegevus on praegu nii oluline just Ida-Ukrainas. Et kõige paremini inimesi aidata tahan õppida oskusi, mille abil saame paremini töötada kohalike kogukondadega Luganski oblastis. Mina töötan haridusvaldkonnas ning koolitus aitab mul näha oma valdkonnast suuremat pilti,” ütles kohaliku organisatsiooni Vostok SOS haridustegevuste juht Julia Kišenko. Vostok SOS on tegelenud sisepõgenike õiguste ning humanitaarabi jagamisega alates 2014. aastast, mil konfilkt algas. Koos MTÜ Mondoga alustati eelmisel aastal ka mahukate haridustegevustega kriisipiirkonnas.

MTÜ Mondo on Eesti organisatsioon, mis tegeleb humanitaarabi, arengukoostöö ja maailmaharidusega. Ukrainas on Mondo tegutsenud alates 2014. sügisest. Üritust rahastab MTÜ Mondo arengukoostöö projekti raames Eesti Välisministeerium.