Vabatahtliku teenistuse jätkumine on Euroopale eluliselt vajalik

Konverentsi korraldaja, SA Archimedese noorteagentuuri juhi Reet Kosti sõnul peavad konverentsil osalenud riikide esindajad vabatahtliku tegevuse toetamist jätkuvalt oluliseks.

“Vabatahtlik teenistus peab kindlasti ajaga kaasas käima ja vajab reformimist, kuid selle tähtsust ühiskonnas ja selle mõju kohalikule kogukonnale on raske ülehinnata. Seda kinnitavad ka igapäevaselt vabatahtlike tööd organiseerivad inimesed. Euroopa vabatahtlik teenistus on paarikümne aasta jooksul panustanud arvestatavaid ressursse, et pakkuda rahvusvahelisi võimalusi kõikidele noortele, see peab jätkuma ning sõnum sellest peab jõudma nii kohaliku kui Euroopa otsustajateni,” lausus Reet Kost.

Tulevikukonverents, mis tõi Tallinnasse kokku üle 150 vabatahtliku töö spetsialisti, vabatahtliku ja valdkondliku otsustaja, toimus Eestis esmakordselt. Arutelude käigus mõtestati vabatahtliku tegevuse mõju ühiskonnale, aga eelkõige arutleti selle üle, kuidas reformida teenistust selliselt, et see oleks varasemast veelgi kättesaadavam kõigile noortele ja täidaks oma rolli Euroopa väärtuste hoidja ja ühiskonna ühtsuse kasvatajana. Delegatsioone osales 30 riigist, lisaks Euroopa Liidu liikmesriikidele ka Euroopa Majanduspiirkonna, naabrus- ja partnerriikidest. Kaugeimad külalised olid kohal Jordaaniast ja Marokost.

Konverentsil astusid kõnelejatena üles haridus- ja teadusminister Mailis Reps, Tallinn Music Weeki korraldaja Helen Sildna, majandusekspert ja rahvusvahelise spordivabatahtlike liikumise SCULT juht Ott Pärna, maailma skaudiorganisatsiooni WOSM esindaja Martin Meyer, Euroopa Noortefoorumi juhtkonna esindajana Andrea Casamenti ning Londonis elav futuroloog ja kunstnik Adah Parris.

Euroopa vabatahtlik teenistus on osa Erasmus+: Euroopa Noored programmist, mida viib Eestis ellu SA Archimedes noorteagentuur. Eesti 18-30-aastastele noortele ja organisatsioonidele on teenistus avatud olnud aastast 2000. Selle aja jooksul on teenistuses osalenud üle 1100 noore Eestist. Teist sama palju välisriikide noori on panustanud oma aega ja energiat erinevate Eesti haridus, sotsiaaltöö, noorsootöö, kultuuri ja keskkonnaorganisatsioonide tegevusse. Üle Euroopa on programmi kaudu saanud rahvusvahelise vabatahtliku teenistuse ja kultuurikogemuse üle 100 000 noore.

Euroopa vabatahtliku teenistuse tulevikukonverentsi korraldas SA Archimedese noorteagentuur koostöös Saksamaa, Austria ja Prantsusmaa Erasmus+ noorteagentuuridega. Konverents oli osa Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ametlikust programmist.

Noorteagentuur on sihtasutuse Archimedes struktuuriüksus, mis tegeleb noorte, noorsootöötajate ja noortevaldkonna arengu toetamisega ning rahvusvahelise koostöö edendamisega. Noorteagentuur tegutseb 1997. aastast alates. Noorteagentuuri visiooniks on “Aitame Eestil kasvada!“