Maiustuste nimel ohverdatakse inimõigusi ja orangutanide tulevik

Hiljutistest uuringutest selgub, et magusasõprade isudel on ootamatult kahjulikud tagajärjed Kagu-Aasia metsadele ja põlisrahvastele. Paljudes maiustustes leiduva palmiõli tootmiseks võetakse maha troopilisi metsi, seades ohtu orangutanid ning sundides põlisrahvaid oma maadest loobuma. Samuti rikutakse palmiõli tootmisel tööliste inimõigusi.

Palmiõli on õlipalmi viljadest pressitav taimne õli, mis on toidu- ja kosmeetikatööstuses hinnatud muuhulgas oma odava hinna tõttu. Hiljutistest uuringutest selgub, et selle tootmisega kaasnevad aga inimõiguste rikkumised ning tõenäoliselt pöördumatu keskkonnakahju Kagu-Aasia metsadele ja loodusele. Näiteks Indoneesias, mis on palmiõli tootmise esirinnas, on sama tempo jätkudes 15 aasta pärast troopilised metsad täiesti hävitatud. Koos metsade kadumisega kardetakse aga ka orangutanide väljasuremist, kuna need suured inimahvid vajavad ellujäämiseks vihmametsi, mida palmiõli kasvanduste rajamiseks hoogsalt raiutakse.

Lisaks keskkonnakahjule on uuritud ka palmiõlitööstuse mõju kohalikele kogukondadele ning leitud, et sellega kaasnevad pahatihti ebainimlikud töötingimused põllutöölistele ning põlisrahvaste väljaajamine oma esivanemate maalt. MTÜ Mondo vastutustundliku tarbimise eestvedaja Kristina Männi sõnul on palmikasvandustes pahatihti tööl kõige haavatavamad inimesed: "Kuigi näiteks Indoneesia on järelvalvet parandanud, töötavad palmikasvandustes tihti siiski ka lapsed, kes seetõttu ei pruugi kooli jõuda ning kelle tulevik satub seega ohtu. Samuti kasutatakse ära võõrtöölisi, keda kasvandustes ootavad ebainimlikult madalad palgad ning karmid töötingimused." Soome organisatsioon Finnwatch on dokumenteerinud ka juhtumeid, kus suurfirmade esindajad konfiskeerivad oma töötajate passe ning maksavad neile raske füüsilise töö eest tasu, mis ei kata isegi elamiskulusid.

Magusasõpradel tasub seega oma ostukorv kriitilise pilguga üle vaadata – tänapäeval on palmiõli nii laialdaselt kasutusel, et seda võib leida väga paljudest küpsistest, šokolaadikommidest ning pähklikreemidest. Ka neil, kes magusast suurt ei hooli, tasub etikettidele rohkem tähelepanu pöörata, kuna palmiõli kasutatakse samuti näiteks seepide, kehakreemide ja šampoonide koostises. Ka biokütuse kasutamisel tasub kindlasti kontrollida, millest see on valmistatud. Juhul, kui kütuse valmistamiseks on kasutatud palmiõli, peaks kindlasti uurima, kas tegu on sertifitseeritud ja läbipaistva tarneahelaga kütus.

Selleks, et palmiõli tarneahelat läbipaistvamaks muuta, kogub Eesti MTÜ Mondo koos teiste Euroopa partneritega allkirju, millega nõutakse palmiõli tootmisahela läbipaistvamaks muutmist.

Täiendav info ning uuringud palmiõli mõjude kohta.