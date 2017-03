"Laulukarussell 2017" võitjad on selgunud

Sarja juhtisid seekord Kristel Aaslaid, Mai Palling ning Märten Matsu. Mai Pallingu sõnul oli tänavusel "Laulukarussellil" ütlemata armas, lõbus ja peadpööritav sõit "Aitäh muidugi kõigile lapsevanematele ja lauluõpetajatele, kes meie võistlejaid toetasid," ütles ta. "Oli koos üks tore ja armas noorte lauljate punt, kes finaalis toredasti omavahel sõpradeks ka said," lisas Kristel Aaslaid.



Finaalkontserdi žüriis olid "Laulukarussell 2015" võitja Märten Männiste, Maarja-Liis Ilus, Toomas Voll, Kalle Sepp, Uku Suviste, Pilvi Karu, Helen Lokuta, Kristo Elias ja Maarja Merivoo-Parro.



Lõppenud hooaja sarjas osales ühtekokku ligi sada last, kellest 24 pääses žürii valikul edasi poolfinaali. Poolfinaalis said lapsed laulda duetti koos oma lemmikartistidega, nende hulgas Marko Matvere, Kaire Vilgats, Kalle Sepp, Hele Kõrve, Ott Lepland, Gerli Padar, Laura Põldvere jt.



Sarja produtsendi Kadi Katarina Priske sõnul oli tänavune hooaeg erakordselt tugev. "Nägime palju säravaid esitusi ja kõlas palju uut toredat repertuaari. Loodame, et saame paljude laululastega kohtuda suurtel muusikalavadel veel palju kordi," ütles ta.



Eesti Rahvusringhäälingu lastesaadete toimetuse juhi Margus Saare sõnul alustab "Laulukarussell" uut keerlemist juba tuleval aastal. "Seekord plaanime laululapsed ekraanile tuua 2018. aasta sügisel ja kuna meie sarja traditsioon on tutvustada häid laululapsi üle Eesti, kutsun kõiki laste kultuurielu korraldajaid oma maakonnas ja linnas toetusele ja vastastikusele koostööle. Haldusreformis muutuvad regioonipiirid ja ülesanded ei tohiks jätta tähelepanuta laste laulukultuuri järjepidevat edendamist ning kohalike lauluvõistluste kõiki piirkonna lapsi hõlmavat korraldamist," rääkis Saar.



"Laulukarussell 2017" ansambli juht oli Urmas Lattikas, muusikud Paul Daniel, Reigo Ahven, Mihkel Mälgand ja Ahto Abner. Saatejuhid Kristel Aaslaid, Mai Palling ning Märten Matsu. Režissöör Elo Selirand, kunstnik Marit Kutser, juhtoperaator Raul Priks, toimetajad Laura Kõrvits ja Birgit Rae, produtsent Kadi Katarina Priske.



Noori lauljaid ja uut heliloomingut tutvustav "Laulukarussell" oli esimest korda ETV eetris 1992. aastal kevadel.