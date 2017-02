Tähendamisi: Reformatsioon 500

Martin Luther: „Sinu riik tulgu! Mis see tähendab? Jumala riik tuleb küll iseenesest ka ilma meie palveta, aga me palume selles palves, et ta tuleks ka meie juurde.“ Lutheri sõnade üle mõtisklevad Randar Tasmuth, Margit Nirgi ja Toivo Pilli.