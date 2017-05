Tähendamisi: Reformatsioon 500

Martin Luther on õpetanud: "Vanemate ja ülemate kohuseks on vaadata noorsoo järele, et see kombekalt ja aususes üles kasvaks ja täiskasvanuks saades Jumala auks abielluks. Sellele annab tema siis oma õnnistuse ja armu, et sellest oleks rõõmu ja heameelt." Mõtisklevad Ants Tooming ja Juko-Mart Kõlar.