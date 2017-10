Tähendamisi: Reformatsioon 500

Martin Lutheri lauset "Nii palju kui sul on usku, nii palju sul ka on," tõlgendavad Eva-Liisa Luhamets ja Eerik jõks. Mikk Leedjärve mõtted on ajendatud Lutheri lausest "Nii nagu kingsepp teeb kingi ja rätsep rõivaid, nii peab kristalne palvetama. Kristlase käsitöö on palvetamine."