Tähendamisi: Reformatsioon 500

Kuidas mõista Martin Lutheri lauset: „See on esimene õpetus, et meie ei pea Jumala Sõnast pahanduma, vaid seda kindlasti uskuma, näigu see vahel ka imeline, petlik või lausa võimatu.“ Räägivad Randar Tasmuth, Eha Kraft ja Riho Uusväli.