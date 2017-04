Tähendamisi: Reformatsioon 500

Martin Luther: „Ei tarvitse muret tunda selle üle, kui ma siin välises ja ajalikus elus ka mõne puuduse all kannatan. Peaasi on, et mul poleks puudust vaimulikest varadest, vaid oleksin selles suhtes üheväärne kõigi pühadega.“ Lutheri sõnade üle mõtisklevad Mari-Ann Oviir ja Tiit Salumäe.