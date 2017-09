Tähendamisi: Reformatsioon 500

Martin Luther juhatas: "Kui tahame vabaneda pattudest ja saada õndsaks, ei pea me minema nende juurde, kes on ka ise patused – see tähendab, kes samuti on inimesed nagu meiegi ja vajavad armu - ,vaid peame hoiduma Jeesuse Kristuse poole, sest tema on püha." Tema sõnade üle arutlevad Matthias Burghardt, Joel Markus Antson ja Ants Tooming.