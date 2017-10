Tähendamisi: Reformatsioon 500

Martin Luther on sedastanud: "Kuri pilk ja hall kivi ei tee kristlast." Selle üle mõtisklevad Meeli Tankler ja Mikk Leedjärv. Eerik Jõks võtab vaatluse alla Lutheri tõdemuse "Kui sul on kurjad mõtted, ära satu nende pärast meeleheitesse. Aga vaata ette, et sa neisse vangi ei jää."