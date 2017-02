Tähendamisi: Reformatsioon 500

Martin Luther on öelnud: „Kristuse riigis on kõik üheväärsed, olgu ta siis kuningas, vürst, isand, sulane, emand ehk kuidas neid ka ei nimetataks. Sest kõigil on ühine ristimine, üks evangeelium, usk, sakrament, üks Kristus ja Jumal.“ Öeldu üle mõtisklevad Thomas-Andreas Põder, Margit Nirgi ja Mari-Ann Oviir.