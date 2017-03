Tähendamisi: Reformatsioon 500

Martin Luther on kirjutanud: “Nii tuleb noort rahvast õpetada, et nad oma vanemaid silmas peaksid otsekui Jumala asemikke ja nõnda mõtleksid neist, kuigi need vanemad võivad olla halvad, vaesed, hädised või veidrad, ent nad on sellele vaatamata isa ja ema, kes Jumalast antud.“ Kirjutatu üle mõtisklevad Eha Kraft, Joel Siim ja Riho Uusväli.