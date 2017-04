Juuresolek. Keldi palved (ETV 2004)

Lugu sellest, kuidas kauge võib osutuda väga lähedaseks, kuidas Viljandi külje all Heimtalis Kääriku talus tõlkis Valda Raud Šotimaalt pärit keldi palvete kogumiku "Carmina Gadelica" eesti keelde. Vahest aitab tema jutustatud lugu meelde tuletada, et meiegi põlvneme loodusrahvast. Ehk aitab see laiendada meie seesmist tundlikkust, mis kahetsusväärselt kahanema kipub. Võib-olla viib see meid natuke lähemale arusaamale, et müür maa ja taeva vahel ei olegi nii kõrge. Idee autor Ela Tomson, teostus Mati Põldre.