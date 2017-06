Varastati Vana Toomas (Eesti 1970)

Tuulelipp, see vana ustav linnavalvur Vana Toomas, kes sajandeid on seisnud uhkelt Tallinna raekoja tipus, on kadunud. Ta jättis maha oma valveposti, et minna kaitsma armunuid, keda, nagu talle tundus, ähvardab hädaoht. Seejärel läheb aga koos nendega nüüdisaegset linna uudistama ja pidupäevast osa saama. Tooma seiklused ja teda jälitavate ajaloolaste tegemised ning seiklused moodustavad filmi faabula, võimaldades tutvustada vanalinna vaatamisväärsusi ja Eesti estraaditähti.