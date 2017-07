Sipelga rada. Näitleja Marika Vaarik (Eesti 2006)

Marika Vaarik on üli-eri-ilmeline näitlejanna, kelle rollideskaalale mahuvad ühevõrra olulistena nii markiis de Merteuil barokkajastu suhtedraamast "Ohtlikud suhted" kui ka meesnäitlejale kirjutatud õpetaja Klamm saksa viimaste aastate ühest olulisemast noortenäidendist. Marika roll on koguni rokijumal Elvis Urmas Vadi komöödias "Elvis oli kapis!". Kõik me oleme pärit lapsepõlvest.