Tormise regi (Eesti 2005)

See ei ole eluloofilm Veljo Tormisest. Siin ei lehitseta vanu pildialbumeid ega jutustata põnevatest sündmustest helilooja elus. Tormis istub Kullamäe-kodus ja naudib vaikust. Ütleb, et pani juba viis aastat tagasi muusikakirjutamisele punkti. Ta ei loo enam muusikat. Istub selg klaveri poole ja lahendab ristsõna. Vahepeal arutab, et kui kaua ta regilauluga tegelenud on. Viiskümmend aastat tuleb kokku küll. Polegi nii vähe. Režissöör Sulev Keedus.