Sündinud tantsule. Kai Leete (ETV 2010)

Kai Leete elukäiku läbistavad saladused, mis on pannud aluse omapärasele loomingule. Nii jättis Leete karismaatiline ja samal ajal konfliktne persoon oma jälje kõikjale, kuhu elu ta viis. Aktiivse tantsuõpetaja ja lavastajana on ta otseselt muutnud Viljandi, Valga ja eelkõige Võru kultuuripilti. Tema nimi ei ole vaid kaks sõna koreograafia autorit nimetavas lahtris, vaid Kai Leete on nimi, mille taga seisab endast olulise verstaposti mahajätnud kunstnik. Veelgi enam - lihtsalt inimene, kes vajas eluks ja elamiseks tuge keerukalt jõult nimega tantsukunst.