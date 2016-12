Balletietendus Pähklipureja (Nutcracker by Estonian National Ballet, Prantsuse 2014)

Kaunis ja jõulumeeleolu loov Pjotr Tšaikovski ballett "Pähklipureja" on helilooja tuntumaid ning armastatumaid teoseid, mille muusika on inspireerinud paljusid koreograafe jutustama tantsukeeles E. T. A. Hoffmanni ja Alexandre Dumas’ värvikat jõulumuinasjuttu. Etendus on salvestatud 18. detsembril 2012. aastal Veneetsias La Fenice teatris.