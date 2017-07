Apelsini sees. Ago Anderson (ETV 2010)

Endla Teatri näitleja Ago Anderson on erakordse mõttemaailmaga siiras inimene, keda ei kammitse eelarvamused ega keskpärasus. „Ma olen absoluutselt õnnelik,” ütleb Ago, „ma arvan, et see ongi elu mõte.” Mehe teod ja filosoofia on tähelepanuväärsed, aga silmapaistev on ka tema välimus - –pead ehivad õlgadeni inglilokid ning oma võimast keha oskab ta liigutada niisuguse plastilisusega, et pälvis selle eest koguni Helmi Tohvelmanni auhinna. 2009. aastal pärjati Ago pearolli eest lavastuses "„Ballettmeister"” Eesti teatri parimaks meesnäitlejaks.