Jõuluõhtuks ehime oma kodudes taas kuusepuu. Mõnel on kaunistuseks maiustused nagu 16. sajandi Saksamaal, mõnel klaaskuulid, nagu Eestimaa mõisates kombeks oli, või hoopis tähed, vanikud ja küünlad. Kuid kindlasti on kodusid, kus kõik need sümbolid ühele puule riputatakse. Meelis Kompus räägibki, kuidas jõulupuud on läbi aegade ehitud. Režissöör Erle Veber, kunstnik Ivi Piho, graafik Taavi Varm, autor-produtsent Ene-Maris Tali.