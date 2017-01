„Henry Laks on üks väga imelik ja kummaline mees. Mind hämmastab see, et ta on suutnud ajada oma vagu ja teda ei ole häirinud mitte mingid muutused muusikas. Ja ta looming on suurepärane," ütles Ivo Linna, kes koos Lenna Kuurmaa ning Märt Avandiga Estonia Kontserdisaalis Laksi laule esitas. Loomulikult oli laval ka Henry ise oma ansambliga „Seitsmes Meel“.