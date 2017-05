EELK juubelikongressi jumalateenistus Tartu Pauluse kirikus

Kongress kogunes Treffneri gümnaasiumi hoonesse. Kuid peagi selgus, et sealsed ruumid ei mahuta osavõtjate hulka ja kongress toodi üle toona veel ehitusjärgus oleva Tartu Pauluse kiriku kõrval asuvasse hoonesse aadressil Riia 25. Nüüd on Tartu Pauluse kirik lõplikult valmis saanud ja väärika tähtpäeva tähistamiseks on see kõige sobivam koht.

Jumalateenistusel teenivad EELK peapiiskop Urmas Viilma, piiskop Einar Soone jt vaimulikud.

Otseülekande režissöör Andres Suurevälja, produtsent Ene Kõster.