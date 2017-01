Arvo Pärdi Keskuse rajamine Laulasmaal on pikk ja aeganõudev teekond, kus otsingud parima lahenduse leidmiseks on alles käimas. Mis on tulevase keskuse eesmärk ja kuidas luua ruume enda sees ja ümber, milles tõeline looming saaks sündida? "Plekktrummi" hooaja avakülaline on Arvo Pärdi abikaasa Nora Pärt. Saatejuht Joonas Hellerma.