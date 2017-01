Dokfilm Leonard Bernstein. Suurem kui elu (Leonard Bernstein - Larger than Life, Saksa 2015)

Bernsteini loomingus on tugevalt esil tema juudi päritolu ja piibliteemad, ent tema tuntuimad teosed on siiski operett „Candide“, muusikalid „On the Town“ („Linna peal“) ja „Wonderful Town“ („Imeline linn“), ning muidugi „West Side Story“, mis valmis koostöös Stephen Sondheimi ja Jerome Robbinsiga. Ta kirjutas muusika ka mitmele balletile ja Oscaritele nomineeritud filmile „On The Waterfront“ („Veepiiril“).