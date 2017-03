Muusikadokk Heino Eller. Quinta Essentia (Eesti 2012)

Kahtlemata mõjutab kunstniku looming nii meid kui ka meie elu. Ja võib-olla sellepärast on tähtis võimalikult palju teada ka autorist. Milline ta on, millised on tema veendumused, mis on tema jaoks see liikumapanev jõud, mis ei anna rahu, sunnib töötama ja lükkab edasi mõnikord isegi enda tahte vastaselt? Kust tuleb see rahutuse seisund, mis sunnib väljendama oma tundeid, mõtteid, veendumusi? Ja lõpuks, mis juhib autorit - armastus või midagi muud?

Eluloofilm helilooja ja õpetaja Heino Ellerist on ka Eesti kultuurilugu. Heino Elleri lugu jutustades elame me koos filmikangelasega läbi kõige dramaatilisemad ja helgemad hetked tema elus ning Eesti ajaloos.

Režissöör ja stsenarist Dorian Supin, operaatorid Arvo Vilu ning Dorian Supin, produtsent Reet Sokmann. Tootja F-Seitse.