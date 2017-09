Roki superstaar ja luuletaja, hitimeister ning Shakespeare'i ekspert, multimiljonär ja ühiskondlik aktivist, samas rabavalt lihtne inimene. Sting on mõistatus, haruldane nähtus, kelle jaoks rahvusvaheline läbilöömine pole iial olnud esmatähtis. Mis siis on teda karjääris innustanud ja millele ta võlgneb oma edu? Dokumentaalfilmis saavad sõna Sting ise ning tema kõige lähedasemad pereliikmed ja sõbrad.