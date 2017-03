Eestis on käimas eriline trompetimuusika hooaeg - lühikese vahega viibivad siin mitmed nimekad trompetistid. Jaanuari lõpus astus MustonenFestil üles Sergei Nakariako ning märtsi alguses soleeris ERSO ees rootsi trompetist Håkan Hardenberger, kes on The Timesi hinnangul maailma parim trompetikunstnik. "MI" uurib, millal saab mängijast virtuoos.