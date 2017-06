Lennud: Viljandi Kultuuriakadeemia teatrikunsti 11. lend

Sel kevadel lendab laia maailma õnne otsima Viljandi Kultuuriakadeemia 11. lend näitlejaid ja lavastajaid. See on erakordne kursus, sest esimest korda eesti teatriõppe ajaloos on üks kursus, kus pooled särasilmsed noored on eesti ja pooled vene emakeelega. Kes nad on ja milline on olnud nende teekond - seda oskavad läbi kooliteel ette tulnud seikluste ning katsumuste rääkida kõige paremini nad ise. Režissöör Keiti Väliste, toimetaja Laura Kõrvits, produtsent Kadi Katarina Priske.