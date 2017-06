Neeme Järvi 80 - sünnipäevakontsert, 1/2

“Sõbrad, teeme muusikat!” – just selline energiline ja optimistlik tervitus iseloomustas Neeme Järvit, kui ta 1963. aastal äsja Leningradi konservatooriumi lõpetanuna esimest korda Eesti esindusorkestri peadirigendiks sai. Energilisus, positiivne ellusuhtumine ja hea huumorimeel on kandnud teda pikal ning kireval dirigenditeel ikka laineharjal. Neeme Järvi 80. sünnipäeva kontserdil juhatavad Eesti Rahvusmeeskoori ja Eesti Riiklikku Sümfooniaorkestrit Neeme Järvi ning Paavo Järvi, solistid on Maarika Järvi ja Kalle Randalu.