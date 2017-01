Jõulutunnel. Collegium Musicale Nigulistes

Kontserdil Niguliste kirikus laulab üks eesti parimaid koore "Collegium Musicale", kes vaatamata oma noorele eale on juba kaks korda teeninud aasta koori tiitli. Koori asutas 2010. aastal laulja ja dirigent Endrik Üksvärav. Kavas on nii Pärti kui ka Ehalat ja südantsoojendavaid jõululaule Eestist ning mujalt maailmast. Solistina on kaastegev sopran Katrin Targo. Režissöör Marek Miil, helirežissöör Siim Mäesalu, produtsent Ruth Alaküla.