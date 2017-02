Natalie Dessay laulab Michel Legrandi laule (Natalie Dessay sings Michel Legrand, Prantsuse 2014)

Prantsuse helilooja, klaverimuusika virtuoos, arranžeerija ja dirigent Michel Legrand on elav legend. Ta on kirjutanud muusika rohkem kui 200 filmile ja mitmele muusikalile, salvestanud üle 100 albumi, saanud kolm Oscarit ning viis Grammyt parima muusika kategoorias. Legrandi muusika filmist „Cherbourgi vihmavarjud” on kõige enam interpreteeritud filmimuusika.