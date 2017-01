Eesti Kontserdi ja Hennessy uusaastakontsert II osa

Traditsioonilise Eesti Kontserdi ja Hennessy uusaastakontserdi II osas kõlavad Johann Straussi (noorem) polkad, valsid ja marsid üllataval kujul: meeskoorile ja sümfooniaorkestrile. Strauss kirjutas need 1860. aastatel spetsiaalselt Viini Meestelaulu Seltsile ja need said kohe publiku vaimustatud vastuvõtu osaliseks. Eesti Riiklikku Sümfooniaorkestrit juhatab dirigent Risto Joost, laulab Rahvusmeeskoor. Saatejuht Joonas Hellerma. Režissöör Ülle Õun, juhtoperaator Meelis Kadastik, produtsent Ruth Alaküla.