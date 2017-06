Galakontsert "Hollywood Viinis" (Hollywood in Vienna. The Film Music Gala from the Wiener Konzerthaus, Saksamaa 2015)

Galakontsert "Hollywood Viinis" (Hollywood in Vienna: Tribute to James Horner, Austria 2013) (Foto: )

Viini kontserdimajas toimub igal aastal suurejooneline galakontsert, et tutvustada filmimuusikat ja üht silmapaistvat heliloojat. Seekord viib ORF Raadio Sümfooniaorkester Keith Lockharti juhatusel meid muusikalisele rännakule nii eksentrilise Addamsite perekonna omapärasesse maailma kui ka Alice'i muinasjutulisele imedemaale. Kontserdi teine osa on pühendatud helilooja James Newton Howardile, kes on loonud muusika sellistele filmidele nagu "Batman alustab" ("Batman Begins"), "Kaunis naine" ("Pretty Woman"), "Näljamängud" ("The Hunger Games").