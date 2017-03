Veljo Tormise mälestuskontsert

Veljo Tormis oli üks eesti tänase muusikakultuuri alustalasid, klassik, kes nelja ja poole aastakümne jooksul muusikat luues on kaevanud minevikus ning kelle loomingu esitused on tõestanud tema kaasaegust ja isegi moodsust. Alates kuuekümnendate keskpaigast vedas Veljo Tormis ühte vaimsust, mis kestis, kuni sajandivahetusel kirjutas helilooja “Kalevalast” võetud ainesel loo “Lauliku lõpusõnad” ja kuulutas, et töö on tehtud.