Mälestuskontsert One Love Manchester (Ariana Grande Concert [AKA One Love Manchester], Suurbritannia 2017)

Ülemöödunud esmaspäeval esines Inglismaal, Manchesteris Ariana Grande. Kontserdi lõpus plahvatas pomm, inimesed hukkusid. Selleks, et maailmas oleks vähem hirmu, tuleb Ariana tagasi samasse linna. Heategevuskontserdil One Love Manchester on temaga koos laval Coldplay, Pharrell Williams, Take That ja Robbie Williams, Katy Perry, Miley Cyrus ja teised. Otseülekannet kommenteerivad Erik Morna ja Kristo Rajasaare Raadio 2-st.