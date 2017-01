Uuel aastal on jätkuvalt nõnda, et kes loeb, see jõuab, eriti iga kuu viimasel teisipäeval. Kirjandusminister Mart Juure jutule tuleb "Tänapäeva" romaanivõistluse võitja Madli Lippur, Raul Saaremets loeb raamatut David Bowiest ja luuletusega esineb tubli debütant Rein Veidemann.