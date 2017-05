Kevadhooaja viimases "Kirjandusministeeriumis" vestlevad Viivi Luik ja Mart Juur kirjandusest, elust ning inimestest. Kirjanduse, elu ja inimeste kohta on mõndagi lisada Genkal ning Aleksander Suumani kohta on üht-teist öelda Leonhard Lapinil. Seoses läheneva lastekaitsepäevaga esineb muhedate lasteluuletustega Kalev K Vapper. Kes loeb, see jõuab!