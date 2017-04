Eesti riigikirjanikest on palju juttu olnud, kuid Tartu linnal on eraldi linnakirjanik ja see on Kristiina Ehin, kes tuleb kirjandusminister Mart Juurele aru andma, kas linnakirjaniku põli on kerge või keeruline. Samuti teeb "Kirjandusministeerium" juttu "Teadusest kolme minutiga" ja Umberto Eco loomingust. Luuletustega esineb Aare Pilv. Kes loeb, see jõuab!