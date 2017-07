Kapist välja: Eesti moetegijad välismaal (ETV 2015)

Eesti moetegijad ei tegutse vaid koduturul - paljud neist rakendavad oma oskusi ja teadmisi teistes riikides. Sõidame nii Helsingisse kui ka Tokiosse ja uurime, kuidas luua rahvusvaheliselt konkurentsivõimelist moebrändi ning mida tähendab töötamine maailmakuulsate kaubamärkide disainerina. Moest räägime ka meie kõige tuntuma muusikakollektiivi "Ewert and The Two Dragons" laulja Ewert Sundjaga. Saatejuht Anne Vetik.