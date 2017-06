Kapist välja (Foto: Virge Viertek / ERR)

Kapist välja: Eesti moemeedia (ETV 2015)

On kõnekas fakt, et üks Eesti läbi aegade suurema tiraažiga väljaandeid on just nimelt moeajakiri. Möödunud sajandi 60. aastatel üle Nõukogude Liidu ilmunud, ent Eestist välja antud ajakirja „Siluett“ eksemplaride arv ulatus kohati pea poole miljonini! Vaatame, millises seisus on Eesti moeajakirjandus täna. Uurime, mil määral ja kas üldse mõjutavad traditsioonilisi paberajakirju üha suuremat populaarsust koguvad moeblogid ja osaleme ühel eriti moodsal fotosessioonil. Saatejuht Anne Vetik.