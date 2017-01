Kapist välja, 8/8: Disain erilisteks sündmusteks

Pisikeses Eestis pole just palju neid sündmusi, mille puhul ülipidulikult riidesse panna ja näiteks maani õhtukleiti kanda. Presidendivastuvõtt ja pulmad on ühed erandid. Seekordses saates räägimegi disainist, mis kaunistab elu erilisemaid hetki. Kas Eestis valmistatakse haute couture´i? Külastame kingadisainer Kadi Paasikut, kelle spetsialiteediks on pruutide jalatsid; jälgime, kuidas valmib otsast lõpuni üks Hanna Korsari disainitud pruutkleit ja kuuleme, kuidas õnnestub Liis Lemsalul alati nii vääramatult stiilne välja näha.