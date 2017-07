Kapist välja: Moodsad mikrobrändid (ETV 2015)

Viimaste aastate jooksul on Eesti moemaastik saanud juurde hulgaliselt pisikesi moebrände. Seejuures on fakt see, et siinne turg on pisike ja olelusvõitlus püsima jäämise nimel pole kerge. Teeme lähemalt tutvust Eesti isiku- ja mikrobrändidega ja uurime, milliste vahenditega nemad endale klientuuri kindlustavad. Ühtlasi küsime, kumbal on rohkem potentsiaali pisibrändide maastikul läbi lüüa – kas andekal kunstnikul või andekal turundajal? Saatejuht Anne Vetik.