Kapist välja, 6/8: Eesti disain lastele

Üks valdkond on Eesti disainimaastikul viimastel aastatel kohe eriliselt kihama löönud – see on lastele loodav disain. Aga kas lastele on üldse vaja disaintooteid? Kes neid loovad? Mida nad loovad? Kellele nad loovad? Sõidame Tartusse, kus pesitseb suurte plaanidega väikestele põnnidele riideid loov Tjorven Kids ja uurime, kas Moepusle on mäng või mood ning vaatame, mida valmistab lastele Höp.