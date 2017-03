Estraadisangarid, 4/8

Peale sõda Eestisse sattunud Gennadi Podelski on omaette nähtus meie kergemuusika ajaloos. Värvika eluga helilooja suutis luua lugematul hulgal meeldejäävaid meloodiaid ja kokku panna intrigeerivaid muusikalisi kooslusi nagu "Rütmikud" või "Laine". Georg Otsa lauldud "Mõtisklus" filmist "Vallatud kurvid" on Eesti estaadimuusika aegumatu klassika. Kuidas kõnetab see pala tänapäeva saksa muusikaarranžeerijat ja Hollywoodi laulukirjutajaid, kelle ülesandeks on anda sellele uus hingamine? Autorid Roald Johannson ja Jaak Kilmi.