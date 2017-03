Estraadisangarid, 1/8

Tihti on arvatud, et meie popmuusika parimate laulukirjutajate looming oleks võinud omal ajal jõuda maailmakaardile, ent jäi toppama raudse eesriide taha. Raimond Valgre, Arne Oit, Valter Ojakäär, Kustas Kikerpuu ja Uno Loop on vaid mõned nimed meie armastatuimate heliloojate nimistus, kelle aegumatud viisid läbisid 2016. aastal enneolematu värskenduskuuri, et saada uus võimalus!