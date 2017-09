Uudishimu tippkeskus, 4/16

Arvatakse, et aastaks 2025 teenib jagamismajandus tulu enam kui 300 miljardit eurot. Aga mis asi see jagamismajandus õigupoolest on? Eesti teadlased lähenevad sellele teemale nii loomemajanduse, kui ka meediauuringute vaatenurgast. Tallinna Ülikooli meediauurijad Indrek Ibrus ja Ulrike Rohn mõtestavad teemat oma uuringute vaatepunktist.