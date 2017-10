Uudishimu tippkeskus, 5/16

Silmaga nähtamatud nanoosakesed on meie toidus, õhus ja kosmeetikas. Keemilise ja bioloogilise füüsika instituudi teadlane Olesja Bondarenko räägib, milline mõju on nanoosakestel meie organismile. Tema kolleeg Liis Seinberg aga näitab, kuidas nanoosakestest on abi meie keha sisemusest pildi tegemisel. Tartu ülikooli teadlased Sergei Vlassov ja Sven Lange räägivad nanoosakeste uurimisest ning koostööst ettevõtetega.